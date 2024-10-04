Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Vali Mustafa Koç’un eşi öğretmen Neslihan Gül Koç’un öncülüğünde başlatılan Anne Akademisi Projesi protokol imza töreni ve proje tanıtımı düzenlendi.Ağrı Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müftüsü Necati Şafak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan katıldı.Törende konuşan Vali Mustafa Koç, Anne Akademisi Projesi’nin özellikle anneler başta olmak üzere tüm kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın hayatlarına dokunmak, onların bilgi ve becerilerini artırmak, toplumsal hayatta daha aktif ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak en büyük amacımızdır. Bu proje, kadınlarımıza sunulan kapsamlı bir eğitim ve destek programı ile onların bireysel hayatlarını, ailelerini, topluluklarını ve nihayetinde tüm toplumu olumlu yönde etkileyecek bir gelişim sürecini başlatmayı amaçlamaktadır" dedi.Kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve bilinçli bireyler olarak yer almasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Koç, Anne Akademisi’nin kadınlara sağlık, hijyen, okuma-yazma, finansal okuryazarlık, aile içi iletişim, tarım ve hayvancılık, girişimcilik, liderlik, stres yönetimi ve psikolojik destek gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim sunduğunu söyledi.Proje kapsamında 7 yeni kurum ve sivil toplum kuruluşunun projeye dahil edildiğini belirten Vali Koç, "Bu iş birliği sayesinde daha fazla kadına ulaşarak onların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın sadece anne olarak değil, aynı zamanda toplumsal hayatın her alanında etkin bireyler olarak var olmasına katkı sağlamak en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.Vali Koç, kırsal bölgelerdeki kadınların yaşam standartlarını yükseltmek için sağlık ve hijyen eğitiminin önemine dikkat çekti. Aile içi iletişim becerileri, okuma-yazma ve finansal okuryazarlık eğitimlerinin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sağlayacağını belirten Vali Koç, tarım ve hayvancılık eğitimleriyle kırsal kesimdeki kadınların üretkenliklerinin artırılacağını, girişimcilik eğitimlerinin ise kadınlara iş kurma ve yönetme becerisi kazandıracağını ifade etti.Ayrıca liderlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve psikolojik destek eğitimlerinin de toplumsal sağlığa büyük katkı sunacağını kaydeden Vali Koç,"Bu proje, kadınlarımız için bir dayanışma ve güçlenme platformu olacak. Kadınlarımız, bu projeyle birlikte birbirleriyle olan bağlarını güçlendirecek, farklı kesimlerden gelen kadınlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacaklardır. Projede emeği geçen herkese, özellikle de bu projeyi başlatan kıymetli eşim Neslihan Gül Koç Hanımefendi’ye ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederim. Kadınlarımızın daha güçlü, etkin ve başarılı bireyler olmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.Anne Akademisi Proje Koordinatörü Neslihan Gül Koç ise, projenin kadınların sağlık, aile yaşamı, kişisel gelişim ve iş alanlarında güçlenmelerini amaçladığını belirterek, “Bu eğitim ve destek programı, kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve güçlü yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır" dedi.Proje kapsamında, kadınlara sağlık, hijyen, aile içi iletişim, okuma-yazma, finansal okuryazarlık, tarım ve hayvancılık, girişimcilik, çocuk yetiştirme ve ebeveynlik, stres yönetimi, liderlik, psikolojik destek ve teknoloji eğitimi gibi konularda bilgilendirme yapılacağını kaydeden Koç, "Kadınlarımızın toplum içerisinde daha güçlü rol almasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitimlerle destek olacağız. Sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi, aile içi uyumun artırılması, ekonomik bağımsızlığın sağlanması ve dijital okuryazarlığın artırılması başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Anne Akademisi Projesi’nin protokolü imzalandı.