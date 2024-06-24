Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört alanda ücretsiz yaz okulları açılacak.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl il genelinde 1 Temmuz tarihinden itibaren ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört alanda ücretsiz yaz okulları açacaklarını söyledi.Kökrek, yaz okullarının amacının öğrencilerin tatillerini sadece dinlenerek geçirmek yerine, aynı zamanda farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeni deneyimler kazanmalarına ve farklı yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamak olduğunu ifade etti.Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kursların il merkezi ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacağını belirten Kökrek, kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kaydetti.Yaz okulları yanında, ortaokul 8., lise 11. ve 12. sınıf öğrenciler için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da vereceklerini söyleyen Kökrek, bu kursların, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına, sınavlara hazırlanmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olacağını ifade etti.Mezunlar için ise halk eğitim merkezlerinde çeşitli kurslar düzenleneceğini belirten Kökrek, bu kurslar sayesinde mezunların yeni beceriler kazanarak iş hayatına daha donanımlı bir şekilde atılabileceklerini kaydetti.Yaz döneminde ayrıca ortaokul 8., lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da verileceğini dile getiren Kökrek, yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabileceğini söyledi.Yaz okulu kapsamında açılan kursların saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün planlanacağını kaydeden Kökrek, bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılmayacağını ve kursların süresinin ise 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacağını ifade etti.Yaz okulu kapsamında 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin en fazla 2 alanda ders seçebileceklerini belirten Kökrek, bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kursların, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacağını söyledi.Yaz okulu kurslarının spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere 4 dalda seçilebileceğini kaydeden Kökrek, spor alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları ve satranç gibi çeşitli spor dallarında eğitim verileceğini ifade etti.Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık gibi dallar seçilebileceğini belirten Kökrek, müzik alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve melodika gibi seçenekler olacağını söyledi.Bilişim seçecek öğrencilerimiz için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacağını kaydeden Kökrek, "İnanıyorum ki bu yaz okulları öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim olacak ve onların kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Yaz okullarına katılımın ücretsiz olması nedeniyle tüm öğrencilerimizi bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum." diye konuştu.