Ağrı Valisi Mustafa Koç, gece saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi teşhisiyle anjiyo oldu.Valilik konutunda dinlenirken ani bir şekilde rahatsızlanan Vali Mustafa Koç, konutundan kontrol amacıyla hastaneye gitti. Doktorların yaptığı muayene sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edilen Koç, hızla kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı.Gerekli hazırlıkların ardından anjiyo işlemi gerçekleştirilen Vali Koç’un sağlık durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı bir süre dinlendikten sonra evine geçtiği öğrenildi. Vali Koç’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların kontrolünde sürecin yakından takip edildiği belirtildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Aralık 2024 Pazar günü gece saatlerinde Valimiz Sayın Mustafa Koç, göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde, hekimlerimiz tarafından anjiyo işlemi yapılması uygun görülmüş ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Valimizin genel sağlık durumu iyi olup, süreç hekimlerimizin kontrolü altında takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.