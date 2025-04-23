23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı Valisi Mustafa Koç, makam koltuğunu temsili olarak 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Muhammed Yiğit Demir’e devretti.Ağrı Valiliği’nde düzenlenen törende, minik öğrenci Muhammed Yiğit Demir, sembolik olarak vali koltuğuna oturarak, çocukların eğitim, oyun alanları ve çevre konusundaki taleplerini dile getirdi. Küçük Vali Demir’in heyecanı ve özgüveni dikkat çekerken, Vali Koç da bu özel günde çocukların sevincine ortak oldu.Törende konuşan Vali Mustafa Koç, 23 Nisan’ın, çocuklara armağan edilmiş dünyadaki tek bayram olduğunu vurgulayarak, "Bugün çocuklarımızın gözlerindeki umut ve heyecan, bizlere Türkiye’nin geleceğine olan güveni bir kez daha hatırlatıyor. Onlar bizim yarınlarımız, geleceğimizin teminatıdır" dedi.Vali Koç ayrıca, çocuklara yönelik eğitici ve sosyal projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Minik Vali Muhammed Yiğit Demir ise kısa konuşmasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, "Bütün çocukların mutlu, sağlıklı ve özgürce büyümesini istiyorum" ifadelerini kullandı.