Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2018 yılından bu yana hizmet veren obezite merkezi, bugüne kadar bin 490 hastaya ulaşarak, bölgedeki obezite tedavisine önemli katkılarda bulundu.Açıldığı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde açılan ilk obezite merkezi olan bu merkez, aynı zamanda 14 pilot bölgeden biri olma özelliğine sahip. Merkezde tedavi gören hastalar, 5 farklı uzman hekim tarafından muayene edilerek, kişiye özel tedavi programlarına dahil ediliyor. Obezite tedavisinde, hastaların sadece kilo kaybı hedeflenmekle kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi de ön planda tutuluyor.Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer, obezitenin küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, "Obezite günümüzde giderek artan, birçok sağlık problemiyle ilişkili olan küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kronik hastalıklar, hipertansiyon ve hatta bazı kanser türleriyle dahi ilişkili bulunmuştur. İdeal beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle biz bu süreci kontrol altına alabiliriz. Sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum için bilinçli adımlar atmak hepimizin görevi. Bu amaçla Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak danışanlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.Obezite tedavisinin bireyselleştirilmiş olduğunu belirten Uzman Doktor Arzu Gedik ise, hastaların iç hastalıkları, psikiyatri, fizik tedavi ve kardiyoloji gibi farklı branşlarda uzman hekimler tarafından değerlendirildikten sonra tedaviye alındığını söyledi. Gedik, "Obezite kişinin genetik yatkınlık, bireysek beslenme alışkanlıkları ve yaşam şekilleri sonucu ortaya çıkan kronik ve oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Hastanın tedavisinin ve takibinin bireyselleştirilmesi ve tedavinin düzenlenmesi gerekmektedir. Obezite merkezleri de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve bu amaçla oluşturulmuş sağlık merkezleridir. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi 2018 yılında faaliyete başladı. Faaliyete başladıktan sonra 1490 hastaya ulaştık. Şu anda aktif olarak 565 hastayla da takiplerimize devam ediyoruz. Obezite merkezinde hastalarımız bireysel olarak da başvurabilir veya aile hekimleri ile diğer uzman doktorlar tarafından yönlendirilebilirler. Başvuran hastalarımıza merkezimizin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Bilgilendirme yapılan hastalarımızdan katılmak isteyen hastalar öncelikle obezite programına müsait olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla beş farklı hekim tarafından değerlendirmeye alınıyor. Hastalar iç hastalıkları polikliniği, ruh sağlığı hastalığı polikliniği, fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde ve kardiyoloji polikliniğinde değerlendirmeye alınıyor. Ardından program için uygun olduğu tespit edilen hastalar programa dahil ediliyor. Amacımız hastalarda bireysel kilo vermenin ötesinde hastanın bir bütün olarak değerlendirilerek her açıdan ayrıntılı değerlendirilmesi. İdeal kilolarına ulaşan hastalarımız takipte bırakmıyoruz ve onları bir koruma programına dahil ediyoruz. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğu Anadolu’daki ilk merkez ve Türkiye’de açılan 14 pilot merkezden bir tanesi. İlk açıldığı dönemden itibaren yalnızca pandemi döneminde biraz ara vermek durumunda kaldık. Ama o süreçten sonra aktif olarak hastalara bakmaya devam ediyoruz" dedi.