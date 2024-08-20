Ağrı İl Müftülüğü tarafından "Baba Okulu Paneli" düzenlendi.Ağrı İl Müftülüğü; aileyi korumak, toplumda aile olma bilincini arttırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla "Baba Okulu Paneli" düzenledi.İl Müftüsü Necati Şafak’ın moderatörlüğünde Merkez Camii’nde gerçekleştirilen Panelde Müftü Yardımcıları Kemal Arpacı, Mustafa Solhan, Lütfiye Ötken ve Uzman Vaiz Nuri Arslan konuşmacı olarak katıldı.Panelde; "Kur’an-ı Kerim’de Baba Örnekleri", "İslam’da Babanın Hak ve Sorumlulukları", "Baba Olarak En Güzel Örnek Hz. Peygamber" ve "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.