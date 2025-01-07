Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Selçuk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.Okula giriş yapan ve teneffüste olan öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin coşkusuna teşekkür ederek onlara alkışlarla karşılık verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kökrek, “Öğrencilerimizin coşkusu ve samimi gülüşleriyle dolu bir gün geçirdik. Her birinin yüzündeki umut, bizlere daha çok çalışma azmi verdi. Geleceğin mimarları olan çocuklarımız için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü onların gülümsemesi her şeye değer” ifadelerini kullandı.Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun önemine değinerek öğretmenlerin taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Kökrek, “Eğitimin kalbi, fedakâr öğretmenlerimizin emeklerinde atıyor. Değerli meslektaşlarımızla çay eşliğinde bir araya gelerek taleplerini dinledik. Geleceği şekillendiren öğretmenlerimizin yanında olmak en büyük önceliğimizdir” dedi.Kökrek, ziyaret sonunda okulun idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür ederek okuldan ayrıldı.