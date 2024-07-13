Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki sorunları yerinde görmek ve çözmek amacıyla Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nu ziyaret etti.Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç ile inşaat ve emlak ekipleri ile birlikte Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nu ziyaret edenİl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul müdürü Ömer Yeşilbaş’tan 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında detaylı incelemelerde bulunuldu. Kökrek, okulda yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki şartlarını iyileştirmek ve eğitim kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Kökrek, "Amacımız, öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve eksiklikleri gidermektir. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.Kökrek, okullarda yapılan çalışmaların hızla tamamlanacağını ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında yeni döneme başlayacaklarını vurguladı.