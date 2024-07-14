Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, STEM faaliyetlerine katkı sunmak için kurs ve eğitimler sonucu Scientix elçisi unvanını alan Ar-Ge biriminde proje koordinatörü olarak görev yapan Nesim Zariç’e ’Avrupa Okul Akademisi Kurs Tamamlama Sertifikası’nı takdim etti.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, Scientix Projesi’nin Avrupa’da Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) eğitimini yaygınlaştırmayı amaçladığını ve bu kapsamda 32 Avrupa ülkesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün de 2014 yılından beri projeye Ulusal Destek Noktası olarak katkı sunduğunu hatırlattı.Kökrek, "İlimiz STEM faaliyetlerine katkı sunmak için eğitimler sonucu Scientix Elçisi unvanını kazanan Ar-Ge Biriminde görevli öğretmenimiz Nesim Zariç’i tebrik eder; Erasmus+ koordinatörlüğü, STEM koordinatörlüğü ve Stratejik Plana İzleme ve değerlendirme görevleri yanı sıra yürüteceği Scientix Elçiliği görevinde kendisine başarılar dilerim." dedi.Kökrek, ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan STEM çalıştayları ve seminer eğitimleri hakkında Ar-Ge Biriminden sorumlu Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Nesim Zariç ile istişarede bulundu.Kökrek, "İlimizde görev yapan öğretmenlerimize ve okullarımızdaki öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik hayata geçirilecek projelerin ve çalışmaların yanı sıra; hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve çalıştaylar ile ilimizin eğitim kalitesine ivme kazandırılacaktır." diye konuştu.