Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il yöneticileri ve kurum personeline yönelik iftar programı düzenlendi.Burçin Uysal Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il yöneticileri ve kurum personeli katıldı.Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, "Mübarek Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, sadece oruç tutmakla sınırlı olmayan, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun doruk noktasına ulaştığı bir aydır. Eğitim camiası olarak bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz." dedi.Eğitimcilerin özverili çalışmalarına da değinen Kökrek, "Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için büyük bir azim ve gayretle çalışıyoruz. Hep birlikte el ele vererek çok daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyorum. Bu anlamlı iftar buluşmasına katılan misafirlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.İftarın ardından katılımcılar sohbet ederek vakit geçirirken, program yapılan dualarla sona erdi.