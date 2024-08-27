Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 2024 teklif çağrısı kapsamında başvurusu yapılan Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi ile 7 milyon 890 bin TL (210.616,00Avro) hibe almaya hak kazandı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ildeki 15 mesleki eğitim kurumunun konsorsiyum olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işbaşı gözlem, staj, kurs ve beceri yarışmaları gibi faaliyetlerde bulunacağını belirtti.Kökrek, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerine hizmet eden kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve çevre konularına odaklandığını vurgulayarak, "Projemizle öğretmen ve öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini desteklemeyi, öğrencilerimizin temel beceri ve yeterliliklerini ulusal ve küresel işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu hale getirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi."Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz"Projenin, öğrencilerin okula bağlılıklarını artırmayı, okul terkini önlemeyi ve Avrupa eğitim alanının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladığını belirten Kökrek, "Ağrı’da Erasmus+ projesi kapsamında her yıl niteliği artan projelerle öğretmen ve öğrencilerimizi uluslararası öğrenme fırsatlarından faydalandırmaya devam ediyoruz. 4 yıl sürecek olan akredite projemize 24 okulumuzun tamamını dahil etmeyi planlıyoruz. Projemizin ilk hibesini aldığımız bu yeni dönemde proje faaliyetlerine katılım sağlayacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılı bir hareketlilik yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.