Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ağrı’da düzenlenen "Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda 50 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Ağrılı sporcu Ramazan Alptekin’i makamında kabul etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde organize edilen şampiyonada gösterdiği üstün performansla Türkiye birinciliğine uzanan Ramazan Alptekin, antrenörü Volkan Sarı ile birlikte İl Müdürü Çelebi’nin misafiri oldu. Çelebi, genç boksörü tebrik ederek, gösterdiği azim ve disiplinden ötürü memnuniyetini dile getirdi."Ramazan azmiyle tüm gençlere örnek oldu"Ramazan Alptekin’in başarısının Ağrı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Çelebi, "Ramazan azmi ve disipliniyle tüm gençlere örnek olmuştur. Ağrı’ya bu gururu yaşattığı için kendisini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Sporun gençlerimiz üzerindeki olumlu etkisini görmek bizleri de mutlu ediyor. İnşallah Ramazan gibi nice sporcularımızın yetiştiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.Çelebi, şampiyon sporcuya çeşitli hediyeler takdim ederken, Alptekin’in başarılarının devamını diledi."Yeni şampiyonluklar için daha çok çalışacağım"Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Ramazan Alptekin ise, Türkiye şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bu başarıda emeği geçen başta antrenörüm Volkan Sarı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Ahmet Çelebi’ye ayrıca minnettarım. Yeni şampiyonluklar için daha çok çalışmaya devam edeceğim" dedi.Antrenör Volkan Sarı da sporcusunun elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını ve hedeflerinin uluslararası arenada da başarılar kazanmak olduğunu kaydetti.