Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında il genelinde destek almaya hak kazanan 16 okulda, öğrencilerin danışman öğretmenler gözetiminde hazırladıkları projelerin sergilenmeye devam ettiğini bildirdi.İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştirmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti."Bu fuarlar, öğrencilerimizin hayal gücünü kullanarak ortaya koydukları projelerle bilime olan ilgilerini somutlaştırmalarına imkân tanıyor" diyen Kökrek, "4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri, araştırma yapmaları, gözlemde bulunmaları, veri toplamaları ve bu verileri analiz ederek özgün ürünler ortaya koymaları açısından oldukça önemli bir platformdur. Bu yıl ilimizde 16 okulumuzun projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu okullarımızda düzenlenen bilim fuarlarında öğrencilerimizin büyük bir özveriyle hazırladıkları projeleri sergilenmeye devam ediyor. Danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülen bu çalışmalar, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlamakta ve okullarımızda bilimsel farkındalığı artırmaktadır." dedi.Fuarlara olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bunun da eğitim camiası için sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Kökrek,"Öğrencilerimizin bilime ve araştırmaya duydukları ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Bu fuarlar, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Proje sürecinde takım çalışması yapmayı, sorunlara çözüm üretmeyi ve sunum becerilerini geliştirmeyi öğreniyorlar. Tüm bu süreçler, onların gelecekte daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu başarıda emeği geçen okul yöneticilerimize, danışman öğretmenlerimize ve en önemlisi de bu projelere gönül veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.