Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik Merkezi’nde denetim ve incelemelerde bulundu.Çelebi, gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi. Kurslar hakkında gençlerle sohbet eden Çelebi, yaz tatilini gençlik merkezlerinde değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulundu. Çelebi, gençlik merkezlerinin gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerine fırsat veren, topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalar yürüten önemli merkezler olduğunu belirtti.Gençlerin sporu, bilimi, sanatı ve yeteneklerini gençlik merkezlerinde keşfettiklerini vurgulayan Çelebi, "İlimizdeki gençlerin kendilerini her alanda geliştirmelerini önemsiyoruz. Gençlik Merkezlerimizde yürütülen faaliyetler ile gençlerimiz, donanımlı ve zeki bir şekilde geleceğe hazırlanıyorlar. Burada kendini geliştiren gençlerimizin, gelecekte ülkemiz adına büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru’dan Gençlik Merkezi’nde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Çelebi, gençlik liderleriyle kısa bir çalışma toplantısı gerçekleştirerek, istek ve taleplerini dinledi.