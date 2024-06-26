Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.Tunceli’de, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimlerine yoğunluk veren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek Ovacık ilçesinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği ilçelerin başında bulunan Ovacık’ta lokanta, restoran, kafe ve marketlerde fiyatların yüksek olduğu konusunda şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştıran Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ovacık ilçesiyle, Munzur Gözeler mevkiinde 10 kafe, lokanta ve restoran, 4 market, 1 kasap ve 3 pastane olmak üzere toplam 18 işletmeyi denetledi. Daha önce eksiklerini gidermeleri için süre tanınmış 5 işletmeye bu kez tarife dışı satış yapmak başta olmak üzere farklı başlıklarda idari yaptırım gerçekleştirildi.Denetimlere ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, “Amacımız esnaflarımızı zor durumda bırakmak değil, zaten eksikleri bulunan işletmelere bunları gidermeleri için ilkin 2-3 hafta arasında bir süre tanıyoruz. Bunlar giderildiyse herhangi bir cezai işlem uygulanmamış oluyor. Ancak uyarılarımıza rağmen eksiklerini gidermeyen ve bunun yanında tarife dışında satış gerçekleştiren 5 işletmeye vatandaşlarımıza da mağdur etmemek adına idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık. Yaz sezonu boyunca belirli noktalarda hemşerilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.