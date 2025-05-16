AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Özellikle randevu sistemindeki sıkıntıların giderilmesi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Yıldız, yapılan düzenlemelerin somut verilerle desteklendiğini söyledi.AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ocak 2025’te 14 bin 835 olan bekleyen MHRS randevu sayısının, Mayıs 2025 itibarıyla 9 bin 233’e düştüğünü belirtti. Yıldız, ayrıca vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla haftada 19 gece polikliniğinin aktif hale getirildiğini ifade etti.MR randevu süresi 7 aydan 1 aya düştüGörüntüleme hizmetlerinde de kayda değer iyileştirmelere gidildiğini söyleyen Başkan Yıldız, Ocak 2025’te 7 ay olan MR randevu süresinin, Mayıs 2025 itibarıyla sadece 1 aya indirildiğini açıkladı. MR çekim sayısında da artış yaşandığını belirten Yıldız, Ocak ayında 2 bin 702 olan sayının, Nisan ayında 3 bin 733’e ulaştığını dile getirdi.İkinci bir MR cihazı için ihale sürecinin başlatıldığını ifade eden Yıldız, bu cihazın devreye girmesiyle bekleme sürelerinin daha da kısalacağını söyledi.Tomografi aynı gün, USG ve endoskopide süreler kısaldıTomografi tetkiklerinin artık aynı gün içinde yapıldığını açıklayan Başkan Yıldız, ultrasonografi randevu süresinin Ocak 2025’te 6 ayken, Mayıs 2025’te 2 aya düşürüldüğünü ifade etti. Meme USG için de benzer bir iyileştirme sağlandığını belirten Yıldız, bu sürenin 6 aydan 20 güne indirildiğini, USG çekim sayısının ise 2 bin 451’den 3 bin 411’e yükseldiğini açıkladı.Endoskopi ve kolonoskopi randevu sürelerinde de dikkat çekici bir azalma olduğunu belirten Başkan Yıldız, Ocak ayında 8 ay olan sürenin Mayıs itibarıyla 2,5 aya indirildiğini söyledi. Kemoterapi tedavisi gören hasta sayısının aylık 472 olduğunu kaydeden Yıldız, bu hastaların başka merkezlere sevk edilmediğini vurguladı.Hekim sayısı artırıldı, yeni kadrolar tahsis edildiHastanede görevli hekim sayısının artırıldığını belirten Başkan Yıldız, 149 uzman ve 27 pratisyen hekim olmak üzere toplam 176 hekimin hizmet verdiğini ifade etti. Yıldız ayrıca 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Ağrı’ya 35 uzman ve 27 pratisyen hekim kadrosu daha tahsis edildiğini bildirdi.MR ünitesindeki su baskınına hızlı müdahaleGeçtiğimiz günlerde MR biriminde yaşanan su baskınına da değinen Başkan Yıldız, sorunun 3 saat içerisinde çözüldüğünü ve tedbir amaçlı verilen bir günlük aranın ardından, 17 Mayıs 2025 tarihinden itibaren MR çekimlerinin yeniden başladığını açıkladı.Yıldız, son günlerde basında yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, "Ağrı’mızın sağlık alanında yaşadığı sorunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastanemizde yapılan bu iyileştirmelerle vatandaşlarımızın daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti almasını hedefliyoruz" dedi.