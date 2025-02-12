Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi kapsamında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam poliklinikleri hizmet vermeye başladı.Daha önce yalnızca sabah ve öğle saatlerinde muayene hizmeti sunan hastane, yeni düzenlemeyle belirli branşlarda akşam saatlerinde de hasta kabul edecek.Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akşam polikliniği hizmeti kapsamında göz hastalıkları 17.00-19.00, cildiye 17.00-19.00, kadın hastalıkları ve doğum 17.00-20.00, kardiyoloji ise 17.00-18.30 saatleri arasında hizmet verecek. Yeni düzenlemeyle, yoğun talep gören branşlarda hastaların mesai saatleri dışında da muayene olabilmesi sağlanarak sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak."Sağlıkta dönüşüm hamleleri devam ediyor"Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha erişilebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Ağrı’mızda sağlık alanında yapılan bu düzenlemeler, vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde sağlık hizmetlerine erişebilmesi için önemli bir adımdır. Sağlıkta dönüşüm hamlelerimizle birlikte, halkımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde çözüm üretmeye devam ediyoruz. Gece polikliniği hizmeti, hemşehrilerimizin daha kolay tedavi olabilmesi adına önemli bir imkân sunmaktadır. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime sağlıklı bir yaşam dilerken, bu hizmetin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.