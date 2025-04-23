Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) misafir edilerek gönüllülük ve afet bilinci eğitimi alan çocuklar, senaryo gereği meydana gelen depremle ilgili krizi de yönetti.Bitlis merkezde eğitim veren Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencileri, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, gönüllü olarak afet eğitimi aldı. AFAD Kriz Yönetim ve Koordinasyon Merkezini ziyaret eden çocuklara burada İl Müdürü Kerek Oruk tarafından AFAD ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Gönüllü yeleklerini giyen çocuklar, baretlerini takarak AFAD eğitimcileri tarafından verilen eğitimlere katıldı. Hemlich manevrası başta olmak üzere kalp masajı ve çeşitli ilk yardım eğitimlerini de alan çocuklar, daha sonra senaryo gereği meydana gelen depremdeki krizi yönetti. AFAD’ın muhtemel afetlerde kullandığı cihazları da inceleyen çocuklar, daha sonra okullarına geri döndü.AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, ülkemizin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Mahir Ayabak İlkokulu öğrencilerimizle kurumumuzda bir araya geldik. Çocuklarımızı burada AFAD’ın genel görevleri ve çalışma kapsamı hakkında bilgilendirdik, eğitim filmlerimizi izlettirdik. Eğitim malzemelerimizle öğrencilerimizi tanıştırdık. Bugün itibari ile koltuğumuzu bir kardeşimize devrettik, talimatlarını aldık. En basitinden bir krizi yönetmelerini istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yarının bir kriz yöneticisi, il yöneticisi olacağını düşünerek bugünden onların geleceğe hazırlanmasında kısa bir katkıda bulunmak istedik. Destek veren idarecilerimize, okul yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.Velilere de çağrıda bulunan Oruk, "Afetlere karşı dirençli bir toplum önce ailede başlar. Temel afet bilincinde olmakta fayda vardır. Lütfen eğitimlerimizi takip edelim ve çocuklarımızı bu minvalde yetiştirelim" ifadelerini kullandı.