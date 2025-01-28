Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı personeline yönelik tatbikat gerçekleştirdi.AFAD ekipleri, Muş Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı personeline yönelik “Yangın Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı” düzenledi. Eğitimde, yangın sırasında doğru müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı.Personelin bir yangın durumunda hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebilmesi için yangın ekipmanlarının kullanımı ve tahliye prosedürleri detaylı şekilde ele alındı. Bunun yanı sıra, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılarak, bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.Tatbikat sırasında, personel ekipmanları başarıyla kullanarak uygulamalı süreçleri başarıyla tamamlarken, yangınla mücadele konusundaki hazırlıklarını pekiştirdi.