Ardahan’da yoğun kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD’a ait kar üstü paletli kurtarma aracıyla kurtarıldı.Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Günbatan köyünde yüksek ateşi bulunan 15 yaşındaki Onur Taşçı’yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hastayı kurtarmak üzere yola çıkan 112 ambulansı Günbatan köyüne ulaşamadı. Destek talebi üzerine hastayı kurtarmak için bölgeye AFAD’a ait paletli kurtarma aracı sevk edildi. Yaklaşık 1 saat sonra kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaşan doktor ve sağlık görevlisi, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.Taşçı, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansa nakledilerek Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.