Erzincan’da "AFAD İle Köyümde 3 Gün Projesi" faaliyet programı hakkında toplantı düzenlendi.Daha önce Aksaray’da düzenlenen ’Köyümde 3 Gün’ etkinliğinde hayatları boyunca hiç köy hayatı yaşamayan 40 ortaöğretim öğrencisi yaz gençlik projesi çerçevesinde köy hayatında merak ettikleri konuları uygulamalı eğitimler ve kamp programı ile deneyimlemişti.Erzincan’da da gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu proje Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında yapılan faaliyet programı ile değerlendirildi.