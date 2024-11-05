Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından Babacım Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine "Okul Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikat Eğitimi" verilirken, “AFAD Gönüllülük Sistemi” ve “AFAD Acil Mobil Uygulaması” hakkında ise bilgilendirme yapıldı.Babacım Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, okul personeline ve öğrencilere afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği üzerine detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında da öğrencilere bilgi verildi. AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşların afet ve acil durumlar için nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. AFAD Acil Mobil Uygulaması ise afet anında hızlı bir şekilde yardım çağrısında bulunmak ve güvenli bölge bilgilerine erişmek için kullanılabilecek bir uygulama olarak tanıtıldı.