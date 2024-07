AFAD Başkanı Okay Memiş, kurumlarla ortaklaşa hareket ederek 111 adet iş makinesinin alımının yapıldığını, DSİ ile birlikte Karadeniz Bölgesi’nden başlayarak tüm riskli dereleri ıslah etmeye başladıklarını söyledi.AFAD Başkanı Okay Memiş, Karadeniz’de afetlerden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemelerden sonra Erzurum’a geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yetkililerden Erzurum’daki son durum ile ilgili bilgi alan AFAD Başkanı Okay Memiş, ”Dün ve önceki gün Samsun’daydık. Samsun ve Ordu’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından AFAD’a ve bütün Türkiye’ye ilan edildiği üzere turuncu yağış ikazı vardı. Turuncu ikaz bizim için önemli bir ikaz. Riskli bir yağışı ifade eden ve çok dikkatli olmamız gerektiğini ifade eden bir uyarı. O sebepten dolayı ben, AFAD Başkan Yardımcım ve Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz ve ekibimle beraber Samsun’daydık. Oradan Ordu’ya geçtik.” diye konuştu.“Vatandaşlarımız uyarılara mutlaka dikkat etsin”Samsun’da turuncu ikaz olmasına rağmen alınan tedbirlerden dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadığını hatırlatan Başkan Memiş, “Bununla birlikte yine Ordu’da da bütün ikazlar ve tedbirler alınmış olmasına rağmen, Çaybaşı ilçesinde 83 yaşında bir teyzemiz, aslında ailesinin de çocuklarının da kendisini ikaz etmiş olmasına rağmen maalesef dereden karşıya geçmeye çalışırken suya kapıldı ve hayatını kaybetti. Suya kapıldığı yerden iki kilometre aşağıda, AFAD ekiplerimiz tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada yine bölgede meteorolojik ikazlar devam etti. Ancak sarı ikaz şeklinde devam etti. Sarı ikaz bizim için çok büyük bir riski ifade etmiyor. Yine de uyarıları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde hatta saatler içerisinde bu sarı ikaz turuncuya da dönebiliyor.” dedi.“Karayazı’da bir vatandaşımız sel sularına kapıldı”Karadeniz sahili boyunca bu mevsimlerde benzeri yağışları beklediklerini ifade eden AFAD Başkanı Okay Memiş, “Giresun’da Trabzon’da ve Rize’de de sarı ikazlar vardı. Bu arada yine 2-3 gün öncesinden beridir, Doğu Anadolu’da da aynı şekilde Erzurum’dan Van’a kadar bu bölgede sarı yağış ikazı vardı. Erzurum’da Tekman ilçemizde özellikle belli bölgede ani yağışlardan dolayı sel ve su taşkınları oldu. Belli mahallelerimizde yerleşim yerlerinde ve az sayıdaki, yaklaşık 5-6 konutta da hasarlar olduğunu tespit ettik. Bu arada biz Trabzon ve Rize illerimizdeyken gelen bir ihbar üzerine Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığı ihbarını, haberini aldık ve hemen ekipleri o bölgeye yönlendirdik. Şu anda hem Erzurum’dan hem de Rize’den gelen takviye ekiplerle birlikte kayıp olan kardeşimizi arama tarama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz hava kararmış olmasına rağmen; AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, emniyet teşkilatımız, UKOME ekiplerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyemiz itfaiye ekipleri arama, tarama çalışmalarını vatandaşlarımızla beraber yürütüyorlar.” şeklinde konuştu.“15 santimlik su akışı tehlikeli olabilir”Vatandaşlardan istedikleri birkaç husus olduğunu ve özellikle yapılan ikazlara riayet etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Memiş, sözlerine şöyle devam etti, “Biz uyarı yaptığımız takdirde bunu gerçekten önemsesinler ve ciddiye alsınlar. Dere yataklarından uzak dursunlar. Özellikle turuncu ikazlarda şunu yapıyoruz. Camilerden anons yapıyoruz veya belediyelerin anons sistemlerinden anons yapıyoruz. Emniyet teşkilatının araçlarıyla, jandarmamızla anons ediyoruz. Yine tek tek bütün vatandaşlarımıza SMS’le ulaşıyoruz. Ve dere yataklarından uzak durmalarını tembihliyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Şiddetli bir debide suyun akışında 15 santimlik su akışı bir insanın ayağını yerden kesebiliyor. Yine 35 santimin üzerindeki şiddetli bir debi araçların tekerini yerden kesebiliyor. İnsanlar göz kararı zannediyor ki karşıdan karşıya geçebilir. Ancak maalesef geçemiyor ve suya kapılabiliyorlar. Araçlarla su gördüğü halde karşıdan karşıya geçebileceğini tahmin ediyor. Maalesef geçemiyorlar. Birçok vefatı da biz bu ikazlara rağmen yaşadığımızı söyleyebiliriz. Onun için vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bu ikazlara dikkat etsinler.”“Tüm dereler ıslah edilecek”AFAD olarak müdahaleyle birlikte risk azaltmaya da çok önem verdiklerini dile getiren Memiş, sözlerine şöyle devam etti, “Derelerin ıslahıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız protokolle 111 adet eskavatör iş makinesini alıp DSİ’yle protokol yaparak Türkiye’nin, Karadeniz Bölgesi’ne başlayarak riskli derelerini ıslah ediyoruz. Oralarda makineli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamız yaklaşık bir iki aydır devam ediyor. Daha zaten araçla yeni aldık ve teslim ettik. Hepsi de yerli ve milli iş makinaları. Ve gerçekten çok güzel iş görüyorlar. Türkiye’nin bütün derelerini inşallah 2 yıl içerisinde en azından malzemeli bakımını yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, AFAD’ımızla beraber, sayın valilerimizle birlikte onların koordinasyonunda, inşallah ıslah etmeyi de planlıyoruz. Sel ve su taşkınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Erzurum’da yaşanan sel ve su baskınları neticesiyle yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AFAD teşkilatına ve buradaki diğer bütün paydaşlarımıza, emniyet teşkilatına, jandarma teşkilatına, UMKE ekiplerine, 112 ekiplerine, sağlık müdürlüğümüze, sağlık ekiplerimize, Kızılay’ımıza, Devlet Su İşlerimize, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve bütün Erzurum’la Dadaş kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.”