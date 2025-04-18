Malatyalı hayırsever iş insanı Adnan Başdemir’in İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yaptırdığı Adnan Başdemir Ortaokulu, düzenlenen törenle eğitime kazandırıldı.Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir tarafından inşa ettirilen ortaokulun açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Girişim Grubu üyeleri ve Başdemir ailesi katıldı. Açılışa veliler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi."Eğitimli ve erdemli bir toplum yetişmeli"Törende duygusal bir konuşma yapan Adnan Başdemir, eğitimin kendi hayatındaki yerini anlattı. Başdemir, "Biz köyde doğduk, köydeki ilkokulu bitirdik. Annem ve babam okul olmadığı için okuyamadı. Babam hep derdi ki, ‘Sizin yerinize tarlayı ben süreceğim, yeter ki siz okuyun’. Devletin yatılı okullarında okuyarak bugünlere geldik. Şimdi geçmişe baktığımda, öğretmenlerimiz olmasaydı biz burada olamazdık" dedi.Başdemir konuşmasında devamında, "Eğitimli ve erdemli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmalıyız. Dürüst, vatanını seven, hizmet etmeyi ibadet bilen nesiller yetiştirmeliyiz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok iyi çalışmalı. Böylece erdemli bir toplum meydana gelecek. İş insanlarımıza da görev düşüyor, çünkü biz bu milletin verdiği imkanlarla okuduk, şimdi borcumuzu ödüyoruz. Bugün çok mutluyum, keşke buranın temelini atan rahmetli abim de burada olsaydı" ifadelerini kullandı."Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldırıyoruz"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yapılan hayır işlerinin önemine dikkat çekerek, "Malatya’mız büyük bir felaket yaşadı. Ama Allah’a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletvekillerimiz ve valimizle birlikte Malatya’yı ayağa kaldırıyoruz. Hayırseverlerin eğitim ve ibadet gibi alanlarda sağladığı katkılar bizim için çok kıymetli. Belediyemizin rutin hizmetleri devam ederken, böyle yapılarla şehrimizin ruhunu yeniden inşa ediyoruz" şeklinde konuştu."Bir tuğla bile getirilmiş olsa bizim için kıymetlidir"Malatya Valisi Seddar Yavuz ise eğitime yapılan katkıların hem moral hem de umut açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Erdemli davranışları, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak açısından bu tür katkılar çok kıymetli. Bir okul değil, bir tuğla bile getirilmiş olsa bizim için değerlidir. Bu davranış, amel defterinin kapanmamasıdır" dedi.Vali Yavuz, Malatya’da eğitime yaklaşık 8,5 milyar liralık yatırım yapıldığını hatırlatarak, "Ancak mesele sadece devletin yaptığı değil, milletin de sahiplenmesidir. Malatya, son 50 yıla damga vurmuş önemli bir şehir. Bizler de bu bilinçle Malatya’yı ayağa kaldırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.Törenin sonunda Vali Seddar Yavuz, eğitime sağladığı katkılardan dolayı Adnan Başdemir’e plaket takdim etti. Kurdele kesimiyle okul resmen hizmete açıldı. Protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.