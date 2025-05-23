Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Aydınlar beldesinde düzenlenen yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca çeşitli alanlarda hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı ürünlerin her zaman takdire şayan olduğunu söyledi. Ergün, "Aydınlar Belediyesi olarak her zaman halk eğitimde yürütülen projeler için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ise desteklerinden dolayı Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün’e teşekkür etti.Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Alparslan Nacar’ın da katıldığı sergide dikiş-nakış, el sanatları, ahşap boyama, giyim, dekoratif süs eşyaları ve geleneksel el işleri gibi birçok alanda üretilen çalışmalar büyük beğeni topladı.