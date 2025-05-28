Bitlis’in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.Van Gölü sahilinde bulunan Sevgi Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sahnelenen çeşitli etkinlikler izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Minik öğrencilerin gerçekleştirdiği defile gösterisi büyük beğeni toplarken halk oyunları gösterileri de programa renk kattı.Etkinlikler sonrasında protokol üyeleri hep birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından yıl boyunca çeşitli kurslarda üretilen el sanatları, giyim, resim, ahşap işleri gibi birçok alanda hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi gezildi.Katılımcılar kursiyerlerin emekleriyle hazırladığı ürünleri ilgiyle inceledi. Sergi boyunca kursiyerlere ve eğitmenlere desteklerinden dolayı teşekkür edildi.Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selma Medeni Aslanlı, hayat boyu öğrenmenin toplum için önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin her yıl daha da geliştirileceğini belirtti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, kursiyerlere ise başarılar diledi.Usta öğretici Arzu Beşkardeş de, kadınların büyük bir emek sarf ettiklerini belirterek, "Bu güzel çalışmanın meyvesini bayanlarımız inşallah alacaklar. Sergiye katılan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.Serginin açılışına Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.