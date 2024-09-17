HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 1982 yılında yaklaşık görev yapan Adanalı öğretmen Osman Sayak, 42 yıl sonra öğrencileri ile bir araya geldi.Adanalı öğretmen Osman Sayak, ilk görev yeri olan Hakkâri Endüstri Meslek Lisesinde okuttuğu öğrencileriyle buluştu. Hakkâri’de olmaktan ve öğrencileriyle yeniden buluşmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Sayak, Hakkari Endüstri Meslek Lisesine giderek şimdi eğitim öğretim gören öğrencilerle de buluştu. Sayak, “Hakkari gelişse ve değişse de halkı hiç değişmiyor. Sevgi ve saygı denilen kavram burada icat edilmiş. Ölmüş denilen insanlığın burada ölmediğini herkes gelip görmelidir. Hakkari benim ilk ve son aşkımdır” dedi.