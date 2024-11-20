Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda, Adaklı ilçesinde dahiliye ve çocuk hastalıkları servisleri hizmete açılıyor.Adaklı Devlet Hastanesi, kuruluşundan bu yana ilk defa hasta yatışı yapacak. Bu sayede dahiliye ve çocuk hastalıkları alanındaki hastalar, Bingöl merkeze gitmek yerine Adaklı’da tedavi olabilecek. Bu düzenleme, hem Bingöl merkezdeki hastanenin iş yükünü azaltacak hem de vatandaşların sağlık hizmetine yerinde ulaşmalarını sağlayarak maddi ve manevi bir kolaylık sunacak. Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:’’Adaklı Devlet Hastanesinde hasta yatışı yapılabilecek duruma gelmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir gelişmedir. İlçe hastanelerinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetinin vatandaşlarımızın bulunduğu yerde sunulması için çalışmaya devam edeceğiz.”Dahiliye ve çocuk hastalıkları servislerinin hizmet vermeye başlamasıyla bölgedeki vatandaşlar, tedavi süreçlerinde önemli bir kolaylık ve zaman tasarrufu elde edecek. Vatandaşlar, merkeze gitmek zorunda kalmadan sağlık hizmetine yerinde ulaşabilecek ve bu adım bölge halkının yaşamını olumlu yönde etkileyecek.