Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde açıköğretim sınavlarının yapılması için belediye başkanları ve STK temsilcileri ortak çağrıda bulundular.Yüksekova Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner öncülüğünde bir araya gelen Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerle bir araya geldi. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen programda; Hakkari merkeze 190 kilometre mesafede bulunan Derecik, 130 kilometre mesafedeki Şemdinli ve 75 kilometre mesafedeki Yüksekova’dan yola çıkan öğrencilerin, zorlu kış şartlarında sınavlara katılmak için çektikleri zorlukları dile getirdiler. Öğrencilerin mağdur olduklarını belirten başkanlar, sınavların Yüksekova’da yapılmasını istediler. Öğrencilere destek olacaklarını belirten başkanlar, gerekli dilekçelerin verildiğini aktardılar.Konuya ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yaşayan öğrencilerin özellikle ulaşımda ciddi zorluklar yaşadığını ifade ederek, “Uzun mesafeler, konaklama, kötü hava şartları ve ulaşım altyapısının yetersizliği nedeniyle bu öğrencilerimiz sınavlara katılabilmek için büyük bir ekonomik ve fiziksel yük altına girmektedir. Yüksekova, Hakkâri’nin en gelişmiş ilçelerinden biri olup, ulaşım açısından diğer ilçelere göre daha avantajlıdır. Bu nedenle, açıköğretim sınavlarının Yüksekova’da yapılması, bölgedeki öğrenciler için çok daha erişilebilir ve pratik bir çözüm olacaktır. Hem Yüksekova’nın merkezi konumu hem de diğer ilçelerden gelen öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırması, bu öneriyi daha da güçlü kılmaktadır” dedi.Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin eğitim haklarının engellenmeden yerine getirilebilmesi için yetkililere ve Vali Ali Çelik’e çağrıda bulunan Çoğaç, “Yetkililerin bu konuda hızlı bir çözüm üretmelerini talep ediyoruz. Açıköğretim sınavlarının Yüksekova’da yapılması, bölgedeki öğrencilerimizin mağduriyetlerini büyük ölçüde giderecek ve eğitimde eşitlik ilkesinin uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, bölgedeki öğrencilerin yaşadığı mağduriyetlerin sona erdirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için acil bir çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.