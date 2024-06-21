Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar’ın 87 yaşında vefat eden babası Fuat Kayapınar, son yolculuğuna uğurlandı.Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar’ın 87 yaşındaki babası Fuat Kayapınar vefat etti. Bugün Fuat Kayapınar için öğle namazını müteakip İzzet Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Fuat Kayapınar’ın cenazesi, Hal köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.