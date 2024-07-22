Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine karın ağrısı şikayeti ile başvuran 78 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopter ile Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine karın ağrısı şikayeti ile başvuran 78 yaşındaki erkek hastaya, yapılan tetkikler sonucunda pnömotosis intestinalis tanısı kondu. Hızla ameliyata alınan hasta, başarılı bir operasyonun ardından ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle sağlık ekibi tarafından ambulans helikopter ile Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.Sağlık durumu yakından takip edilen hastanın tedavisine Adana’da devam edileceği belirtildi.