Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilen “60+ Tazelenme Üniversitesi” tanıtım etkinliklerine katıldı.Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’ün katıldığı tanıtım etkinliğinde 60 yaş üstü öğrenci adaylarına Tazelenme Üniversitesi anlatıldı.