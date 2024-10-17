Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilen “60+ Tazelenme Üniversitesi” tanıtım etkinliklerine katıldı.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’ün katıldığı tanıtım etkinliğinde 60 yaş üstü öğrenci adaylarına Tazelenme Üniversitesi anlatıldı.
60 yaş üstü öğrenci adaylarına Tazelenme Üniversitesi anlatıldı
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilen “60+ Tazelenme Üniversitesi” tanıtım etkinliklerine katıldı.