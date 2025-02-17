Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan’da bulunan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan paylaşımda, "59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığımız, Topçu Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı/Erzincan’da;18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, Kazanağzı Atış ve Tatbikat Alanı/Çanakkale’de "Havan Atışları" gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.Havan atışlarından fotoğraf kareleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.