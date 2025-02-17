Erzurum’un Tekman ilçesinde doğa ve macera tutkunları ’Off Road Festivali’nde bir araya geldi.2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekman ilçesinde düzenlenen ’Off Road Festivali’ doğa ve macera tutkunlarını bir araya getirdi. Adrenalin, dostluk ve kültürün buluştuğu bu özel etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu. Kar üzerinde yapılan yarışlarda araçlar bitiş çizgisine gelmek için zorlu etapları aşmak zorunda kaldı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuşurken, Manas ve Dengbêj kültürü de bu festivalde bir araya geldi.Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, EİT 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalin coşku içinde geçtiğini ifade ederek, "Zorlu bir coğrafyada yapılan etkinlikler bize hem coşku hem güç kattı. İlçemizin tanıtımı açısından çok kıymetli. Turizm noktasında bu tarz etkileşimlerle daha güzel günler yaşayacağımızı umut ediyoruz. Tekman’ın beyaz örtüsü üzerinde sadece araçlar değil, gelenek ve kültürümüz de iz bıraktı. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylar, Tekman’ın kadim kültürünün ve dayanışma ruhunun en güzel yansıması oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.