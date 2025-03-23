Üst üste başarısız sonuçlanan maçların ardından 24Erzincanspor’da Teknikdirektör Gökhan Ünal görevinden istifa etti.24Erzincanspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Gökhan Ünal, görevinden istifa etmiştir. Gökhan Ünal’a kulübümüze kattığı değer ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.Gökhan Ünal ise ayrılığını duyurarak, "24Erzincanspor ile bugün itibarıyla istifamı vererek yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Büyük umutlarla geldiğimiz bu süreçte maalesef transfer yasağını kaldıramayışımız, giden oyuncuların yerini doldurmayışımızdan ve oyuncu yetersizliğinden dolayı hem play-off hattından hem de 2. yarıda yaşadığımı düşüşten dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için istifa dilekçemi Burak Çalık başkana verdim" dedi.Gökhan Ünal, geçtiğimiz hafta Isparta 32 karşılaşmasında maçın hakemine gösterdiği tepkiden dolayı PFDK’dan 6 maç men cezası almıştı.24Erzincanspor ligde topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.