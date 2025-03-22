Nesine 3. Lig 1. Grup’un 24. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Sinan Dereci, Ahmet Algün, Mahir Selenga Mısır
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Ayetullah Korkmazer dk. 75), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 60), Cem Çelik (Yakup Alkan dk. 83), Emirhan Karagülle (Ahmet Sun dk. 75) , Halil Yılmaz (Adar Aygür dk. 83), Stanley Ohawuchi
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Ferdi Burgaz dk. 79), Cenk Ahmet Alkılıç, Ali Sinan Gayla, İshak Kurt, Yasin Ozan (Berat Şahin dk. 63), Bedran Ekin (Mustafa Durgun dk. 50)
Goller: Stanley Ohawuchi (dk. 47) (Muş Spor Kulübü) İshak Kurt (dk. 72 Pen.) Karşıyaka Spor Kulübü
Sarı Kartlar: Metin Yüksel, Halil Yılmaz (Muş Spor Kulübü) Cenk Ahmet Alkılıç (Karşıyaka Spor Kulübü)