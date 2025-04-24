Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, Bingöl’den gelen 2 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı bir böbrek taşı ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Üroloji Kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Kadir Yıldırım, özel teknik ve cihazlarla gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtti.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, başarılı sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye genelinden hastaların başvurduğu hastanenin Üroloji Kliniği, bu kez Bingöl’den gelen iki yaşındaki bir hastayı sağlığına kavuşturdu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen 24 aylık Zeynep Neva B.’nin böbreğinde 1.5 santimetrelik taş tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından, başarılı bir şekilde kapalı böbrek taşı ameliyatı olan küçük Zeynep, tedavi sürecinin sonunda taburcu edildi.Hastanın yaşı nedeniyle oldukça özel bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Üroloji Kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "24 aylık bebeğimiz Zeynep’in kapalı böbrek taşı ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Yavrumuzun böbreğinde 1.5 santimlik bir taş vardı. Süper mini ya da ultra mini PNL diye adlandırdığımız özel aletler kullandık. Bebeğimizin durumu şu an gayet iyi" dedi.Zeynep’in babası Bedri B. ise "Kızımızın sürekli karın ağrısı vardı. Yapılan ultrason sonrası böbreğinde taş olduğu ortaya çıktı. Araştırmalarımız sonucu bu ameliyatın Fethi Sekin Şehir Hastanesinde başarıyla yapıldığını öğrendik. Kadir hocamız ve ekibiyle görüştük. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Kızımız şimdi çok iyi. Çocuğumuz sağlığına kavuştu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.Başarılı operasyonun ardından açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Üroloji Kliniğimizi ve Kadir Hocamızı tebrik ediyorum. Artan hizmet kapasitemizle birlikte, sadece Elazığ’dan değil, bölge illerimizden ve Türkiye’nin dört bir yanından hastalar hastanemizi tercih ediyor. Özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.