Ağrı’nın Tutak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.Türkiye Büyük Meclisi’nin açılışının 105.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ağrı’nın Tutak ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Tutak İlçe Merkezindeki halı sahada gerçekleşen program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ana okulu ve ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan bayrak, halk oyunları, şiir ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program son buldu.Programa Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Savcısı Burak Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.