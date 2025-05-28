Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Ombudsmanlık Kulübü tarafından 21. Yüzyılda Ombudsmanlık Söyleşisi" gerçekleştirildiEBYÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen söyleyişiyle Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, Hukuk Fakültesi akademisyenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.Gerçekleştirilen söyleşide Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi, 27. Dönem AK Parti Artvin Milletvekili Av. Ertunç Erkan Balta, "Kamu Denetçiliği" (Ombudsmanlık) konusunu ele aldı. Balta, katılımcılara, Ombudsmanlık kurumunun ne olduğu, hangi görevleri üstlendiği ve tarihsel olarak nerede doğduğu hakkında bilgiler verdi. Ayrıca söyleşide Ombudsmanlık kurumunun vatandaşların kamu kurumlarıyla yaşadığı sorunları çözmede oynadığı arabuluculuk rolü üzerinde duran Balta, Türkiye’de de önemli bir denetim mekanizması olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.Söyleşinin sonunda soru, cevap bölümü gerçekleştirildi. Katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtlayan Kamu Denetçisi Av. Ertunç Erkan Balta’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.