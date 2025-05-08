Muş’ta 200 kilo ağırlığındaki hasta kadın, ambulansla hastaneye nakledildi.Malazgirt ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki 200 kilo ağırlığındaki kadın hasta, rutin kontrollerini yaptırmak üzere Muş Devlet Hastanesine gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talebinde bulundu. Vatandaşın sağlık durumu ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde özel donanıma sahip obez ambulans görevlendirildi. Ekipler, kısa sürede adrese ulaşarak hastanın güvenli bir şekilde Muş Devlet Hastanesine naklini sağladı. Hastanın kontrolleri hastanede devam ederken, yetkililer benzer durumlar için obez ambulansın her an göreve hazır olduğunu bildirdi.