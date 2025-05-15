Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın büyük finali gerçekleştirildi.İbrahim Çeçen Üniversitesi kapalı spor salonunda düzenlenen final programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapıldı. 14 ilden gelen 20 finalist takım, robotik projelerini sergiledi. Yarışmaya toplamda 220 okuldan 440 öğrenci başvuru yaptı. Ön değerlendirme sonrası her biri bir danışman öğretmen ve iki öğrenciden oluşan 20 takım finale kalmaya hak kazandı.Final programına Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Mehmet Bal, MEB Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Kaya, MEB Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şemsettin Durmuş, Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Adem Atmaca, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, yarışmanın üç yılda bölgesel bir teknoloji hareketine dönüştüğünü belirterek, "Gençlerimiz sadece robot tasarlamakla kalmadı; problem çözme, takım çalışması ve azim gibi hayati beceriler kazandı. Bu başarı, hepimizin ortak emeğidir." dedi.MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Mehmet Bal da yarışmanın mesleki eğitime katkı sunduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma gençlerimizi yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor. Robot teknolojileriyle ilgilenen öğrencilerimizin gelişimini destekliyor." ifadelerini kullandı.Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ise yarışmanın arkasında 9 ay süren büyük bir emeğin olduğunu belirtti.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de yarışmanın gençlerin hayal gücünü ve üretim yeteneğini geliştirdiğini ifade etti.Yarışma sonunda Merkez Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi birinci, Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu. Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi ise üçüncülüğü paylaştı.Birinci olan takıma 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncülere ise 50 bin TL ödül verildi. Program kapsamında yapılan çekilişle katılımcılara televizyon, küçük ev aletleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.Finalin ardından sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, salondaki katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.