Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Merkez Kampüs, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran, eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan 12 bin 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.Terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesinin engellenmek amacıyla yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde öğrencilere bloknot defter dağıtıldı.