Elazığlı sporcular Edirne’de düzenlenen yarışmada 2 sporcu, 8 madalya kazandı.Türkiye’nin dört bir yanından 485 sporcunun katıldığı Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Akredite Müsabakaları Edirne’de gerçekleştirildi. 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara damga vuran isimler arasında Elazığlı sporcular yer aldı. Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcularından Zümra Avcı ve Huzeyfe Berat Gecekuşu, toplamda 8 madalya kazanarak Elazığ’ı gururlandırdı. Zümra Avcı 50 Metre Su Üstü Türkiye Şampiyonu, 100 Metre Çift Palet Türkiye Şampiyonu, 50 Metre Çift Palet Türkiye 2’ncisi, 100 Metre Su Üstü Türkiye 2’ncisi olurken Huzeyfe Berat Gecekuşu ise 100 Metre Su üstü Türkiye Şampiyonu, 200 Metre Su Üstü Türkiye Şampiyonu, 50 Metre Su Üstü Türkiye 2’ncisi ve 100 Metre Çift Palet Türkiye 3’üncüsü oldu. Elazığlı sporcular böylelikle yarışlarda 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye 2’nciliği ve 1 Türkiye 3’üncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, ilimizdeki spor altyapısının güçlenmesi ve genç yeteneklerin doğru yönlendirilmesi adına önemli bir göstergedir. İlimiz yüzmede başarıdan başarıya koşuyor. Sporcularımız katıldığı müsabakalardan hep şampiyonlukla dönüyor. Özveriyle çalışan sporcularımıza, antrenörlerimize ve en bu başarılardaki kahramanlarımız olan ailelerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Elazığ olarak, milli takımlar düzeyinde daha çok sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.