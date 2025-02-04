Elazığlı 2 sporcu, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım seçmelerinde derece elde ederek milli takıma girmeye hak kazandı.Türkiye Yüzme Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım seçmeleri tamamlandı. 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerinde S-15 kategorilerinde Elazığ’ı temsil etmek üzere yarışmaya katılan sporculardan Ali Özyalçın 50 metre serbest de Türkiye 3.’lüğü, Siraç Efe Özyalçın ise 50 metre sırtüstünde Türkiye 3.’lüğü ve 50 metre serbest yüzme de Türkiye 4.’lüğü elde ederek Milli takıma girmeye hak kazandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yüzmede son zamanlarda birçok şampiyon çıkardık. İlimizde yüzmede yetişen sporcularımız İl dışı müsabakalardan ve uluslararası müsabakalardan derecelerle dönüyor. Sporcularımızdan Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın üstün çaba ve gayretleri neticesinde Milli Takıma girmeye hak kazandı" denildi.