Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 100 atlet, il özel idaresi tarafından asfaltı yenilenen Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunda antrenman yaptı.Yaklaşık bir ay önce 3,5 kilometresi asfaltlanan ve 8 kilometrelik kısmında ise bakım yapılan köy yolu, sporcular için farklı bir çalışma alanı oldu. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursundaki 100 sporcu, eğitmenleri ile birlikte yenilenen Armutdüzü ve Kolbaşı köy yolunda antrenman yaptı.Atletlerin antrenmanını izleyen Kaymakam Mustafa Akın, “Kar yağışından önce bu yolu sporcularla beraber en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İl özel idaresi tarafından asfaltlanan ve yenilenen Armutdüzü ve Kolbaşı köylerine giden yolunu genç sporcularımız antrenman için değerlendiriyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün atletizm kursuna katılan gençlerimiz bu gün bu yolda antrenman yapacak. Gençlerimizin ülkemizin atletizm şampiyonları olacağına inanıyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.Antrenmanı Kaymakam Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz ve Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner de izledi.