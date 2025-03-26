Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Yetenek Taraması’ devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 12 bin dolayında ilkokul 3. Sınıf öğrencisine yetenek taraması yapmayı hedeflediklerini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığı(GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından imzalanan protokol gereği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri okullarda sporcu yetenek taraması yapıyor. Aziziye ve Palandöken ilçelerinde yetenek taramasını tamamlayan 22 antrenör ve 2 beden eğitimi öğretmeni, bugünlerde ise Yakutiye ilçesinde ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıyor.Genel koordinatörlük görevini Hakan Ülgü ile Ahmet Delice’nin üstlendiği Yetenek Taraması Projesinde Ramazan Bayramı sonrası Yakutiye ilçesindeki taramalar tamamlanacak ve şehir dışındaki ilçelerde taramalara başlanacak.Aziziye ve Palandöken bitti sıra Yakutiye’deGençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taramaları tamamlandı. Yakutiye Spor Salonu’nda bugünlerde yetenek taramalarına 22 antrenör ve 2 beden eğitimi öğretmeni devam ederken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı da, yetenek taramalarını yakından takip ediyor.Yetenek taramasını Çakmur da izlediÖğrencilerin ailelerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin de izlediği spor yetenek taramasını yakından takip eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı sonuna kadar ‘Yetenek Taraması’ projesini 20 ilçede yaparak tamamlayacaklarını söyledi.Projeyi yakından takip ettiğini belirten Çakmur, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğine inanıyorum. Son yıllarda ülkemiz adına çok önemli sporcular bu yetenek taramaları sayesinde çıktı. SEM ve TOHM’larımız sayesinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda dereceler geldi" diye konuştu.Yetenekler keşfedilecekGençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında İmzalanan Protokol gereğince, Türkiye Sportif Yetenek Taramasının Yapılması ve Yetenekli Çocukların Spor Branşlarına Yönlendirilmesi Hususunda ölçümler yapıldığını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "20 ilçemizde 3. Sınıfta okuyan 12 bin dolayında öğrencinin ölçümlerini yapacağız. 6 aylık eğitimden sonra çocukların branşları belli olacak ve yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek" dedi.