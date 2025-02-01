Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirebilmelerini sağlamak ve sosyalleşme ortamı hazırlamak amacıyla düzenlediği Sömestir Futbol Turnuvası sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların okullara verilen 15 günlük arayı sporla değerlendirmesi için düzenlediği Sömestir Futbol Turnuvası çocuklara adeta bir futbol şöleni yaşattı. 24 ile 31 Ocak günleri arasında Yeşilyurt Belediyesi’ne ait Yakınca Halı Saha ile Çilesiz Halı Sahada gerçekleştirilen futbol turnuvasına katılan takımlar dereceye girmek için kıyasıya bir rekabete girdi.Dostluk ve centilmenlik atmosferinde gerçekleşen turnuvanın final maçları ise Çilesiz Halı Sahada yoğun bir ilgi altında gerçekleşti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvanın finalinde penaltı atışlarıyla Malatya Ailespor’u 9-8 mağlup eden Gençlik ve Spor Takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Final maçından sonra düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.Ödül töreninde bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, çocukların sporla rekabet içerisinde olmaları ve kaynaşması için bu tür sportif faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Yardımcısı Dikenli, "Çocuklarımız için unutulmayacak bir ara tatil olsun dedik ve güzel bir etkinlik oldu. Belediyemiz her zaman çocuklarımızın, gençlerin yanındadır. Biz onların coşkularına ortak olmak istiyoruz, enerjilerini bu tür turnuvalarla boşaltmalarını istiyoruz. Bu aynı zamanda eğitime de verilen bir katkıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman eğitim, spor, kültür faaliyetlerinin içerisinde olacağız. Çocuklarımızın sağlıklı ve üretken bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak, spor yapma alışkanlıklarını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle, gençlerimizin potansiyelini keşfetmelerine ve birlikte güzel anılar oluşturmalarına imkan tanıyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katılım gösteren herkesi tebrik ediyorum. Dostluğun ve birlikteliğin kazandığı bir turnuva oldu. Dereceye giren tüm takımlarımızı ve çocuklarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." diye konuştu.