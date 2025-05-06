Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mini Dünya Kupası’ ödüllü 3. Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası büyük bir heyecana sahne oluyor. Üniversite eğitimi gören yabancı uyruklu futbolcular, sergiledikleri performansla göz dolduruyor.Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinin katkılarıyla başlayan futbol turnuvasında, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdüren yabancı uyruklu futbolcular forma giyiyor. 10 farklı ülkenin takımında yer alan 100’e yakın futbolcu, Yeşiltepe 3 Nolu Stadyumdaki maçlarda centilmence mücadele ederek, fair-play anlayışıyla hünerlerini sergiliyorlar.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası, sadece sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel etkileşimi ve uluslararası dayanışmayı teşvik eden önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. 11 Mayıs’ta sona erecek olan turnuvanın birincisine 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL para ödülü ile çeşitli hediyeler dağıtılacak.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt’ta farklı kültürlerin ve milletlerin bir araya geldiği, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Turnuvayı düzenlemekteki amaçlarının, sporun birleştirici gücünü kullanarak farklı milletlerden gençleri aynı sahada buluşturmak, barışa ve dayanışmaya katkı sunmak olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Aslan, sporun sadece kazanmak veya kaybetmekten ibaret olmadığını, asıl amacın, birlikte mücadele etmek, birbirini anlamak ve ortak bir dilde, dostluk dilinde buluşmak olduğunu vurguladı. Aslan, "Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz. Bu organizasyonun sonunda kazananın sadece bir takım değil, dostluk ve kardeşlik olacağına inanıyoruz. Futbol, dili, dini, rengi ne olursa olsun insanları bir araya getiren evrensel bir dildir. Sporun birleştirici ruhuyla hareket eden bu organizasyonda, dostlukların pekişeceğine ve kalıcı anıların oluşacağına inanıyoruz. Bu güzel turnuvaya katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, bu heyecanı bizlerle birlikte yaşayan tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.