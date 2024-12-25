Yeşilyurt ilçesinde 2024 yılı içerisinde yuva kurmak için Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğuna başvuran 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 433 çiftin nikâhı kıyıldı.Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftlerin nikah işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Evlenmek için Yeşilyurt Belediyesine müracaat eden çiftlerin işlemleri kısa sürede sonuçlandırılıyor. Başvuru sürecinde evrak incelemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve uygun bir tarih için nikâh randevusu veriliyor. Çiftler, taleplerine göre nikâhlarını veren Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikâh Salonunda veya düğün salonlarında kıydırabiliyor.Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarının üst katında hizmet veren Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı modern nikâh salonlarında kıyılan nikâhlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor. Evlilik işlemlerinin hızla ve kolaylıkla tamamlanması, genç çiftler ve aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Yeşilyurt Belediyesinin sağladığı bu hizmetle birlikte her yıl yüzlerce çift, mutlu bir yuva kurma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.2024 yılında Yeşilyurt Belediyesine başvuran 12’si yabancı uyruklu olmak toplam 433 çiftin nikâhları kıyılarak yeni bir hayata adım atmaları sağlandı. Mutlu bir yuva kurmak için Yeşilyurt Belediyesi’ne başvuran çiftleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Vatandaşların nikah ve düğün gibi davetlerine icabet etmeye büyük özen gösteren Başkan Geçit, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yanında oluyor.2024 yılında 433 çiftin nikah işlemlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Geçit, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederken, dünya evine giren tüm çiftlere ‘hâyırlı olsun’ dileklerini iletti. Evlilik işlemleri başvurusu yapan birçok çiftin nikâhlarını bizzat kendisi kıyan Başkan Geçit, “Yeşilyurt Belediyesi nikâh memurluğu tarafından her yıl yüzlerce çiftin nikâh işlemini gerçekleştirerek bu mutlu günlerine ortak oluyoruz. Çiftlerimizi ve ailelerini hayatlarının en anlamlı ve mutlu günlerinde sıkıntı yaşatmadan işlemlerini tamamlayıp göndermeye çalışıyoruz. Davet edildiğimiz tüm düğün ve nikâh programlarına katılmaya çalışarak vatandaşlarımızın bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir yılda 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 433 çiftimizin nikahını kıyarak dünya evine girmelerine vesile olduk. Çiftlerimize ömürlerinin sonuna kadar birbirlerine sevgi, saygı, sadakat ve anlayışla bağlı olmalarını tavsiye ediyor, yürekten tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlenen çiftlerimize iki cihanda saadet diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin” dedi.Başkan Geçit, katıldığı nikah törenlerinde genç çiftlere hediye paketlerini takdim ediyor.Nikâh için gerekli belgelerNikâh akitlerinin Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılmasını isteyen çiftler, kimlik ve bir adet fotoğraf ile evlendirme memurluğuna gelerek sağlık raporu için sevk belgesi talebinde bulunuyor. Aile Hekimi tarafından imzalanan sağlık raporları ile birlikte dört adet fotoğraf ile gelen çiftlerin müracaatları kabul ediliyor. Çiftlerin beyanları ve imzaları alındıktan sonra tarih belirlenerek çiftlerin nikâh akitleri gerçekleştiriliyor.