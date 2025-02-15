Trendyol 1. Liginin 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile Manisa FK arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Manisa FK’ya 6-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, takımının içinde bulunduğu zor şartlara dikkat çekti. Uçkun, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve rakip takımların bu durumu bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Takım kadrosunun büyük bölümünün 2001-2007 doğumlu oyunculardan oluştuğunu belirten Murat Uçkun, "Biz bu ligin seviyesinde bir takım değiliz ama elimizdeki oyuncularla sezon sonuna kadar onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla beraber sezon sonuna kadar onurlu bir davranış içerisinde ligi bitirmeye gayret gösteriyoruz. Rakip takımlar, Malatyaspor maçlarını fırsat maçı olarak görüyor. Şampiyonluğa oynayan, play-off mücadelesi veren ya da kümede kalmak isteyen takımlar bizimle oynarken farklı yaklaşımlar sergiliyor" diye konuştu."Rakip takımlar gençlere şans vermeli"Rakip takımların altyapı oyuncularına şans vermesi gerektiğini vurgulayan Uçkun, "Teknik direktörler skor 4-0 olduktan sonra hadi 5’i, hadi 6’yı, hadi 7’yi, hadi 10’u bulun deyip arkadan destek veriyorlar. Onların altyapılarındaki futbolcu arkadaşlardan hiç mi yetenekli oyuncuları yok. Hiç mi cesaretleri yok. O oyuncuları Malatyaspor maçında alıp, sahaya sürsünler, oynatsınlar. 2, 3 genç futbolcuyu bizim maçta oynatıp, Türk futboluna kazandırsalar. Onlar şunu unutuyor, bize attıkları her gol bizim için onur madalyasıdır. Biz bu kadar zorluklar içerisinde bu takımla mücadele ederken, rakip takım hocaları 5’i, 6’yı, 7’yi bulup maç sonrasında da hocam kusura bakmayın dedikleri zaman o bizim için onur mu madalyasıdır. Bundan sonra söylenecek bir şey de yok" şeklinde konuştu.Hakan Şapcı: "Malatyaspor’u mücadelesinden dolayı kutluyorum"Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapcı ise, Yeni Malatyaspor karşılaşmaya dair çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını belirterek, genç oyuncularla mücadele eden rakiplerini tebrik etti. Şapcı, "Malatyaspor gerçekten gencecik çocuklarla sahada büyük bir mücadele veriyor, kendilerini kutluyorum. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Son iki karşılaşmada yaşadığımız mağlubiyetler takımı biraz demoralize etmişti. Şimdi önümüzdeki Boluspor maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.Hakan Şapcı, takımına güvendiklerini ve önümüzdeki haftalarda seri galibiyetlerle yükselişe geçmek istediklerini belirterek sözlerini noktaladı.